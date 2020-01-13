"Надеюсь, ты сохранил банан для меня, мой любимый расист", – одноклубник поздравил Милевского с юбилеем

Защитник брестского Динамо Кики Габи оригинально поздравил Артема Милевского с 35-летием.

"С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем. Надеюсь, ты сохранил банан для меня?" – подписал снимок Габи в своем Instagram.

Милевский стал лучшим игроком Динамо Брест в 2019 году по версии фанатов клуба

Напомним, Милевский пополнил состав белорусского клуба в январе 2019 года и помог брестскому Динамо прервать гегемонию БАТЭ и выиграть чемпионат Беларуси. До этого форвард выступал за венгерскую Кишварду.

К слову, недавно Динамо Брест получило нового тренера – команду возглавил Сергей Ковальчук.

"Принял ли бы предложение Шахтера? Никогда". Артем Милевский в цитатах