"В осенней части сезона я не смог помочь Александрии, однако, надеюсь, что худшее уже позади. На первом сборе в новом году я уже тренировался в общей группе, но в щадящем режиме. Все-таки занимались на газоне с искусственным покрытием.

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21-го января Александрия отправляется на зарубежный этап подготовки в Турцию. Верю, что в одном из ближайших контрольных матчей уже смогу принять участие. Я не скрываю, что очень соскучился по футболу. Александрия собирается делать ставку на приглашение игроков нашего молодежного состава. Думаю, что ребята с новым для себя вызовом смогут справиться", – отметил Бухал в комментарии изданию Meta Ratings.

К слову, на сборе в Турции Александрия планирует провести 5-6 контрольных поединков.

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