"Стало ли расставание с Александрией для меня неожиданностью? Честно говоря, я был очень удивлен. Я подозревал, что к этому все шло, так как у меня было мало игровой практики. Но я думал, что наставник даст мне возможность полностью адаптироваться после сложной травмы. Оказалось, что все не так, как я предполагал...

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Жалею, что покидаю родную команду. Если честно, хотелось завершить активную карьеру именно в Александрии. Что ж, придется заканчивать с футболом в другом клубе. Чем аргументировало руководство Александрии наше расставание? Банальные фразы, мол, команда будет омолаживаться. Бутсы на гвоздь вешать я не собираюсь. По крайней мере, у меня есть желание, физические и моральные силы продолжать играть. Я еще побегаю.

Было пару вариантов, но ответа я пока не дал. Жду лучшего предложения. Были разговоры об УПЛ, но в большей степени это Первая и Вторая лига. Однако считаю, что во Вторую лигу мне еще рано. Для меня главное, чтобы тренер был во мне заинтересован. Финансовая сторона здесь на втором плане. Я хочу иметь больше игровой практики. Команды Первой лиги только начинают выходить из отпуска, поэтому надеюсь, что смогу быть полезным амбициозному коллективу", – сказал Грицук в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Василий присоединился к Александрии в июле 2012 года свободным агентом. В текущем сезоне провел за команду Шарана 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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