"В осінній частині сезону я не зміг допомогти Олександрії, проте, сподіваюся, що найгірше вже позаду. На першому зборі в новому році я вже тренувався у загальній групі, але в полегшеному режимі. Все-таки займалися на газоні зі штучним покриттям.

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21-го січня Олександрія вирушає на закордонний етап підготовки до Туреччини. Вірю, що в одному з найближчих контрольних матчів вже зможу взяти участь. Я не приховую, що дуже скучив за футболом. Олександрія збирається робити ставку на запрошення гравців нашого молодіжного складу. Думаю, що хлопці з новим для себе викликом зуміють впоратися", – зазначив Бухал у коментарі виданню Meta Ratings.

До слова, на зборі в Туреччині Олександрія планує провести 5-6 контрольних поєдинків.

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