"Я надеялся, что Шахтер нам больше поможет. Что нас не заставят вернуться в Украину, понимаете? Мы видели новости и понимали, что война будет. Клуб всегда говорил, что ничего не будет и вернуться легко. Но было ясно, что это произойдет. Я надеялся не вернуться в Украину, остаться в Турции или уехать в Бразилию.

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Решение о будущем еще не принято. Клуб выплатил месячную зарплату, и теперь остается ждать чего-то хорошего для них и для нас. Не время терять голову. Наши агенты поговорят с Шахтером в ближайшее время. Увидим, что произойдет. Сейчас пора молиться и надеяться, что все это закончится. Но после того, что я пережил в Украине в последние дни, я надеюсь, что больше туда не вернусь", – приводит слова Антонио O Jogo.

Напомним, 25 февраля должна была начинаться вторая половина сезона УПЛ, однако днем ​​ранее российские оккупанты ворвались на территорию Украины, развязав позорную войну.

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