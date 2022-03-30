"Дорогие наши братья-поляки! Искренне поздравляем вас с выходом в финальную часть чемпионата мира! Для нас навсегда останется в сердце ваша чуткость и братская поддержка для миллионов наших женщин и детей, которых вы по-семейному приняли у себя дома, помогая всем, чем можете! Низкий поклон вам за это, Друзья!

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Столь же сильным и решительным было ваше заявление ни при каких обстоятельствах не играть с агрессорами на футбольном поле, что показало пример всему футбольному сообществу и определило позицию мировых спортивных инстанций. Ваш решительный шаг является примером для всего мира, как надо сплачиваться, когда безумный и безжалостный изверг приходит с оружием на твою землю! Но добро всегда побеждает зло, и ваш выход в финал Кубка мира очень символичен и вдохновлен для нас!

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Приветствуем вас, братья, и очень надеемся, что сможем присоединиться к вам на Мундиале в Катаре! Слава Польше! Слава Украине!" – говорится в заявлении УАФ от имени Александра Петракова, Андрея Пятова, Андрея Ярмоленко и всей сборной Украины.

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