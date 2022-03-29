Сборные Польши и Швеции встречались в финале плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. Отчет о матче (2:0) читайте на "Футбол 24".

Польша официально дебютировала с новым тренером – времени на эксперименты не было

Каких-то два месяца назад Польша отчаянно искала нового тренера после внезапного ухода Паулу Соузы. Среди кандидатов был даже Андрей Шевченко, но в итоге наставником был назначен Чеслав Михневич – экс-тренер варшавской Легии.

Для него этот поединок стал первым официальным матчем во главе "Кадры". Михневич должен был дебютировать в игре с россиянами, но тех с позором выбросили из квалификации ЧМ-2022 из-за разрешения войны в Украине. Соответственно, именно игра против Швеции была для Михневича первой и сразу ключевой.

Скандинавы же были вынуждены играть полуфинальный поединок, в котором обыграли Чехию только в экстра-тайме. Соответственно, сил у польских футболистов должно было быть побольше. Букмекеры отдавали небольшое предпочтение именно полякам.

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Динамовец Томаш Кендзёра прогнозированно не попал в стартовый состав. Златан Ибрагимович, для которого возможность сыграть на Мундиале была последней в карьере, тоже оказался в резерве.

Скучноватый первый тайм – Польша владела некоторым преимуществом, момент Швеции был острее

Польша больше владела мячом, но старт игры прошел без голевых моментов. Разве что на 10-й минуте Левандовски выиграл воздух и головой пробил неточно. К слову, лидер Польши снова играл с капитанской повязкой в ​​сине-желтых цветах Украины. Как и его визави – Виктор Линделёф.

Шведы ответили дальним ударом Исака, который не составил проблем для Щенсны. Снова Исак разогнал контратаку гостей – Квайсон мог выходить один на один, но упустил момент и был вынужден бить в борьбе с защитниками. Неудачно.

Шведы перехватили инициативу и могли забивать на 19-й минуте. Провал поляков в центре поля завершился выходом Форсберга под острым углом на ворота Щенсны – Войцех спас.

Был момент у Мэтью Кеша, но правый защитник не сумел подстроиться под прострел с фланга. Возможно, помешал обильный дождь, накрывший газон еще до начала игры.

По сути это все, что обе команды создали до перерыва. Логичные нули. Больше порадовали трибуны, которые несколько раз громко скандировали "Руска к*рва" в адрес бункерного террориста из соседнего негосударства.

Двойной удар от "Кадры" после перерыва – без везения не обошлось

Начало второй половины игры сложилось удачно для "Кадры". Крыховяк заработал пенальти, который реализовал Левандовски. Девятый гол звезды Баварии в текущем отборе.

У шведов был шанс отыграться, однако Щенсны в прыжке перевел мяч на угловой после удара Форсберга с нескольких метров. Подачу из стандарта замкнул Линделёф, который буквально чуточку не попал в дальний угол! Повезло подопечным Михневича. Андерссон сделал две замены, выпустив Сванберга и Элангу, а вот Ибрагимович все еще сидел на скамье...

На 72-й минуте поляки забили во второй раз. Зелински обокрал Даниэльссона, вышел один на один с Ольсеном и поразил ближний угол. Шведы поплыли и только Ольсен оставил их в игре, дважды спасая гостей в течение минуты.

Златан таки вышел на поле, но ветеран ничего изменить уже не мог. У молодых Кулусевски и Исака сдали нервы – оба пошли выяснять отношения с соперником. Возникла пауза, устраивавшая хозяев. Швеция так и не смогла устроить финальный штурм.

Польша уверенно довела игру до победы, воспользовавшись индивидуальными ошибками соперников в довольно равной игре (разве что за исключением последней 10-минутки, когда "тре крунур" на поле, по сути, уже не было). Чеслав Михневич выполнил главную задачу, а Роберт Левандовски едет на свой, похоже, последний чемпионат мира. В отличие от Ибрагимовича.

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