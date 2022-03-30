"Сподіваємося, що зможемо приєднатися до вас на Мундіалі": Україна привітала Польщу і подякувала за жорсткий опір Росії
Українська футбольна спільнота щиро радіє успіхам збірної Польщі, яка вийшла на чемпіонат світу 2022 року.
"Дорогі наші брати-поляки! Щиро вітаємо вас із виходом до фінальної частини чемпіонату світу! Для нас назавжди залишиться у серці ваша чуйність і братерська підтримка для мільйонів наших жінок та дітей, яких ви по-родинному прийняли у себе вдома, допомагаючи усім, чим можете! Низький уклін вам за це, Друзі!
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Такою ж сильною й рішучою була ваша заява ні за яких обставин не грати з агресорами на футбольному полі, що показала приклад усій футбольній спільноті і визначила позицію світових спортивних інстанцій. Ваш рішучий крок є прикладом для усього світу, як треба гуртуватися, коли божевільний і безжальний нелюд приходить зі зброєю на твою землю! Але добро завжди перемагає зло, і ваш вихід до фіналу Кубка світу є дуже символічним і натхненним для нас!
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Вітаємо вас, браття, й дуже сподіваємося, що зможемо приєднатися до вас на Мундіалі у Катарі! Слава Польщі! Слава Україні!" – йдеться у заяві УАФ від імені Олександра Петракова, Андрія Пятова, Андрія Ярмоленка та всієї збірної України.
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