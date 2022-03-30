Соседнее государство активно поддерживает Украину на всех уровнях. Политики лоббируют наши интересы в своей сфере, а спортсмены ведут борьбу в своей.

Малиновский на польском языке поздравил Левандовски и Ко с выходом на чемпионат мира

Именно руководители и игроки сборной Польши активно требовали выкинуть российские команды из международных соревнований. Теперь внесли свой вклад фанаты. На матче финала плей-офф квалификации они хором спели новый хит об оккупантах с вполне понятным текстом даже без перевода: "Ruska kurwa!".

Напомним, что далеко не в первый раз именно футбольные фанаты создают такие песни. В свое время харьковские ультрас принесли в народ бессмертный хит "Путин х**ло".

Польша одолела Швецию и вышла на ЧМ-2022 – Левандовски и сейвы Щенсны принесли "Кадре" путевку на Мундиаль