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Начо выбыл на длительный срок – эпидемия травм в Реале продолжается

16:13 34 Читати українською
Начо выбыл на длительный срок – эпидемия травм в Реале продолжается
Начо / Фото из открытых источников

Защитник мадридского Реала Начо получил травму и останется без футбола на длительное время.

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов в группе А испанский Реал сыграл вничью 2:2 с бельгийским Брюгге. Мадридцам пришлось отыгрываться, ведь после первого тайма они "горели" 0:2. В ходе поединка защитник Реала Начо получил травму. Футболист вышел в основном составе, однако был заменен в перерыве и прямо со стадиона доставлен в больницу.

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По результатам медицинского обследования у 29-летнего испанца было диагностировано повреждение внутренней коллатеральной связки правого колена. Предварительно восстановление испанца займет не менее 2,5 месяца, сообщает El Mundo Deportivo. Ожидается, что Начо сможет вернуться к полноценным тренировкам ближе к Рождеству.

В этом сезоне Начо провел за Реал три матча во всех турнирах (против Осасуны, Атлетико и Брюгге).

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Лига чемпионов Реал Мадрид - Брюгге Реал Мадрид Реал Мадрид Начо Начо
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