Начо выбыл на длительный срок – эпидемия травм в Реале продолжается

Защитник мадридского Реала Начо получил травму и останется без футбола на длительное время.

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов в группе А испанский Реал сыграл вничью 2:2 с бельгийским Брюгге. Мадридцам пришлось отыгрываться, ведь после первого тайма они "горели" 0:2. В ходе поединка защитник Реала Начо получил травму. Футболист вышел в основном составе, однако был заменен в перерыве и прямо со стадиона доставлен в больницу.

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По результатам медицинского обследования у 29-летнего испанца было диагностировано повреждение внутренней коллатеральной связки правого колена. Предварительно восстановление испанца займет не менее 2,5 месяца, сообщает El Mundo Deportivo. Ожидается, что Начо сможет вернуться к полноценным тренировкам ближе к Рождеству.

В этом сезоне Начо провел за Реал три матча во всех турнирах (против Осасуны, Атлетико и Брюгге).

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