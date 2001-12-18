Камерун лишился права принимать КАН-2019

Кубок африканских наций-2019 не состоится в Камеруне, как ранее было запланировано.

Конфедерация футбола Африки (CAF) отменила свое решение о проведении турнира в Камеруне, сообщает Associated Press. Это сделано из-за значительнойе задержки при строительстве объектов для турнира.

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Кроме того, CAF обеспокоена нарастающим напряжением в Камеруне из-за выступлений англоязычных сепаратистов на юго-западе и северо-западе страны.

Желающие провести Кубок Африки, который состоится в июне, должны подать заявку до конца декабря. Основным претендентом считается Марокко.