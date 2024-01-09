Появляется все больше подробностей по поводу инцидента, случившегося с аргентинцем. Сначала семья пыталась скрыть правду. Сообщалось о бытовой ссоре, а впоследствии выяснилось, что Лавесси в реанимации из-за передозировки наркотиков. Информация о ранении во время потасовки с братом оказалась ложной. Аргентинский журналист Эстефи Берарди и адвокат Лукас Бертер рассказали еще больше.

Экс-звезду ПСЖ госпитализировали из-за передозировки – семья опровергает слухи

"Вдруг Лавесси занервничал, очень занервничал. Он начал слышать голоса и поверил, что они идут его искать или преследуют, и он очень испугался. Он испугался настолько сильно, что схватил ножницы и попытался пораниться. Брат пытался его успокоить, пытался контролировать эту ситуацию", – цитирует Берарди Marca.

"Врачи решили, что лучше всего было отвезти его в Буэнос-Айрес на медицинском самолете. Была опасность даже для экипажа, поэтому они накачали Лавесси допингом и усыпили. То, что с ним произошло, походило на какую-то мистическую вспышку. Он начал выкрикивать похвалу или прошения Богу. Положительное в этой госпитализации то, что Лавесси пошел на это по собственному желанию. Именно он подписал госпитализацию, и это может стать важным шагом для продвижения вперед", – отметил Бертеро.