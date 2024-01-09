З'являється все більше подробиць щодо інциденту, який трапився з аргентинцем. Спочатку сім'я намагалася приховати правду. Повідомлялося про побутову сварку, а згодом з'ясувалося, що Лавессі в реанімації через передозування наркотиками. Інформація про поранення під час бійки з братом виявилася неправдивою. Аргентинський журналіст Естефі Берарді та адвокат Лукас Бертеро розповіли ще більше.

Екс-зірку ПСЖ госпіталізували через передозування – сім'я спростовує чутки

"Раптом Лавессі занервував, дуже занервував. Він почав чути голоси і повірив, що вони йдуть його шукати або переслідують, і він дуже злякався. Він злякався настільки сильно, що схопив ножиці і спробував поранитися. Брат намагався його заспокоїти, намагався контролювати цю ситуацію", – цитує Берарді Marca.

"Лікарі вирішили, що найкраще було віддвезти його до Буенос-Айресу на медичному літаку. Була небезпека навіть для екіпажу, тому вони накачали Лавессі допінгом і приспали. Те, що з ним сталося, було схоже на якийсь містичний спалах. Він почав вигукувати хвалу чи прохання Богу. Позитивне в цій госпіталізації те, що Лавессі пішов на це за власним бажанням. Саме він підписав госпіталізацію, і це може стати важливим кроком для просування вперед", – зауважив Бертеро.