Аргентинца госпитализировали и положили в реанимацию из-за передозировки. Врачи проводят детоксикацию. Об этом сообщает Marca.

Экс-звезду ПСЖ и Наполи ударили ножом – его доставили в больницу

Посещать Лавесси могут только ближайшие родственники. Сын игрока опроверг слухи, написав в своих соцсетях: "Мой отец в порядке, он проходит лечение. Прекратите выдумывать вещи, которые не соответствуют действительности. У него не было передозировки или того, что говорят".

Как отмечает издание, аргентинца вскоре переведут в реабилитационный центр. Уже второй раз за месяц Лавесси оказался в больнице. 20 декабря бывшего игрока ПСЖ госпитализировали из-за ножевого ранения.

Напомним, что аргентинец за свою карьеру успел поиграть за Наполи и парижан. В составе французского клуба он четыре раза завоевывал титул чемпиона Франции. Эсекиель Лавесси завершил профессиональную карьеру в 2019 году.

Як Маркевич перейшов у контратаку, а Бензема – в банду: топ-10 текстів Футбол 24 у 2023-му – марафон різдвяного чтива!