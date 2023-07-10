Погиб фанат Днепра, который защищал Украину от оккупантов
10 июля 10:39 - Читати українською
Не стало представителя фанатского движения Днепра Николая Цымлякова.
Представитель фанатского движения Днепра Николай "Утка" Цимляков погиб, сообщает Telegram-канал "Старый Днепр".
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"Погиб человек, который был ярким представителем нашего движа, того самого Старого Днепра. Основа Ривер Шаркс. Боец 3 ОШБ Николай "Утка" Цымляков.
До последнего вздоха любил Днепр и Украину. Нам будет тебя очень не хватать, друг", – говорится в сообщении.
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