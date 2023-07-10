Представитель фанатского движения Днепра Николай "Утка" Цимляков погиб, сообщает Telegram-канал "Старый Днепр".

Украинский футболист погиб, защищая Родину от российских оккупантов – ему был всего 21 год

"Погиб человек, который был ярким представителем нашего движа, того самого Старого Днепра. Основа Ривер Шаркс. Боец 3 ОШБ Николай "Утка" Цымляков.

До последнего вздоха любил Днепр и Украину. Нам будет тебя очень не хватать, друг", – говорится в сообщении.

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну