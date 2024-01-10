На войне с Россией погиб отец игрока Шахтера – он защищал Украину на Бахмутском направлении
Захватническая война россиян продолжает забирать лучших сыновей Украины.
Шахтер сообщил печальную весть в своих соцсетях – на 52-м году жизни трагически погиб Сергей Огарков, отец защитника Шахтера U-19 Николая Огаркова.
Украинский арбитр погиб на войне с Россией
Сергей Николаевич имел позывной Шахтер и защищал нашу страну на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении.
Отметим, что семья Огарковых родом из Доброполья (Донецкая область). Николай Огарков присоединился к академии Шахтера в возрасте 13 лет и сейчас является одним из лидеров юношеского состава "горняков" и игроком юношеской сборной Украины.
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