Шахтер сообщил печальную весть в своих соцсетях – на 52-м году жизни трагически погиб Сергей Огарков, отец защитника Шахтера U-19 Николая Огаркова.

Украинский арбитр погиб на войне с Россией

Сергей Николаевич имел позывной Шахтер и защищал нашу страну на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении.

Отметим, что семья Огарковых родом из Доброполья (Донецкая область). Николай Огарков присоединился к академии Шахтера в возрасте 13 лет и сейчас является одним из лидеров юношеского состава "горняков" и игроком юношеской сборной Украины.

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