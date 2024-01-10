На війні з Росією загинув батько гравця Шахтаря – він боронив Україну на Бахмутському напрямку
Загарбницька війна росіян продовжує забирати найкращих синів України.
Шахтар повідомив сумну звістку у своїх соцмережах – на 52-му році життя трагічно загинув Сергій Огарков, батько захисника Шахтаря U-19 Миколи Огаркова.
Український арбітр загинув на війні з Росією
Сергій Миколайович мав позивний Шахтар і боронив нашу країну на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку.
Зазначимо, що родина Огаркових родом з Добропілля (Донецька область). Микола Огарков приєднався до академії Шахтаря у віці 13 років і наразі є одним з лідерів юнацького складу "гірників" та гравцем юнацької збірної України.
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