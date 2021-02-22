Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень обратился к главе УАФ Андрею Павелко с просьбой дать объяснения относительно инцидента между главным тренером Львова Виталием Шумским и арбитрами Виктором Копиевским и Николаем Кривоносовым.

"Еще 20 ноября прошлого года в адрес Украинской ассоциации футбола мной было направлено письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие меры по обеспечению выполнения УАФ требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно обязательного применения государственного языка в своей деятельности и довести до сведения членов ассоциации рекомендации уполномоченного по защите государственного языка по нормам закона, касающиеся применения государственного языка в деятельности спортивных федераций.

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Но из открытых источников стало известно об инциденте, который произошел на матче 15-го тура УПЛ Львов – Колос между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским, в действиях которых могут быть признаки нарушения норм Закона.

Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями государственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК Львов по возможному признаку языковой дискриминации", – говорится в письме Кремня на официальный странице организации в социальной сети Facebook.

Напомним, на 67-й минуте матча 15-го тура УПЛ арбитр Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру Львова Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке. Украинская ассоциация футбола сообщила, что комитет по этике и честной игре взялся расследовать инцидент.

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