Уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь звернувся до глави УАФ Андрія Павелка з проханням дати пояснення щодо інциденту між головним тренером Львова Віталієм Шумським і арбітрами Віктором Копієвським і Миколою Кривоносовим.

"Ще 20 листопада минулого року на адресу Української асоціації футболу мною був направлений лист з проханням вжити додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів щодо забезпечення виконання Українською асоціацією футболу вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо обов’язкового застосування державної мови у своїй діяльності та довести до відома членів Асоціації рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови щодо норм Закону, які стосуються застосування державної мови у діяльності спортивних федерацій.

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Проте, з відкритих джерел стало відомо про інцидент, який стався на матчі 15-го туру УПЛ Львів – Колос між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу: Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським, в діях яких можуть бути ознаки порушення норм Закону.

Для ухвалення подальшого рішення прошу у двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК Львів за можливою ознакою мовної дискримінації", – йдеться у листі Кременя на офіційний сторінці організації у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, на 67-й хвилині матчу 15-го туру УПЛ арбітр Віктор Копієвський виніс попередження головному тренеру Львова Віталію Шумському після отримання повідомлення по радіозв'язку від четвертого арбітра Миколи Кривоносова. Після матчу Шумський публічно заявив, що причиною інциденту було його звернення до четвертого арбітра з вимогою спілкуватися українською мовою. Українська асоціація футболу повідомила, що комітет з етики та чесної гри взявся розслідувати інцидент.

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