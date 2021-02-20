Скандальный эпизод произошел во время встречи 15-го тура УПЛ Львов – Колос. Главный тренер гостей после перепалки с 4-м арбитром получил желтую карточку от главного рефери Виктора Копиевского.

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После матча Шумский объяснил в эфире ТК Футбол, что во время диалога с резервным судьей Николаем Кривоносом попросил арбитра разговаривать с ним на украинском языке. По словам Шумского, арбитр не прислушался к просьбе наставника, а взамен сказал главному рефери – показать тренеру желтую карточку.

После 14-ти туров УПЛ Львов расположился на 10-й строчке турнирной таблицы.

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