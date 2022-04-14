Боруссия Д поможет восстановить разрушенный стадион Десны – немцы не забыли о Ярмоленко
"Северяне" смогут рассчитывать на помощь немецких коллег.
Чернигов с первых дней войны оказался в эпицентре боевых действий. Российские войска монотонного обстреливали город, уничтожая инфраструктуру, культурные и спортивные сооружения. Попал под вражеские снаряды и стадион имени Гагарина, на котором выступала Десна. Как следствие, арена и клубная база не подлежат восстановлению.
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Помочь построить стадион вызвалась Германия и дортмундская Боруссия. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Олесандр Ткаченко после встречи с Клаудией Рот, Государственным министром по культуре и СМИ Ведомства федерального канцлера.
"Германия и дортмунский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко. Со своей стороны, мы присоединяем к диалогу мэра Владислава Атрошенко и надеемся, что это замечательное известие сможет поддержать черниговчан", – написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
Напомним, Ярмоленко выступал за Боруссию Д с 2017 по 2018 годы.
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