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На мини-поле ОСК Металлист умер 25-летний мужчина

11:16 - Читати українською
На мини-поле ОСК Металлист умер 25-летний мужчина
ОСК Металлист и мини-поля вблизи стадиона / фото: Д. Следюк

В Харькове, на одном из полей ОСК Металлист, умер 25-летний гражданин Ирака.

"Парню стало плохо с сердцем. Молодому парню, иностранцу. Он потерял сознание. Вызвали скорую помощь. Приехала 203-я бригада, второй подстанция. Дефибриллятора в скорой не оказалось. Парень без сознания.

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Затем, через 20 минут приехала 101-я бригада скорой, первый подстанция. Бросились реанимировать. Дефибриллятор тоже не работает. 40 минут качали вручную. 25-летний юноша из Ирака умер. В 22:45 констатировали смерть.

Не от коронавируса. От нашей безалаберности, отсутствия у врачей элементарного обязательного оборудования и лекарств для оказания медицинской помощи", – поделился меценат Юрий Сапронов в своем Facebook.

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