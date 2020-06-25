На міні-полі ОСК Металіст помер 25-річний чоловік

В Харкові, на одному з полів ОСК Металіст, помер 25-річний громадянин Іраку.

"Хлопцю стало погано з серцем. Молодому хлопцю, іноземцю. Він втратив свідомість. Викликали швидку допомогу. Приїхала 203-я бригада, 2-а підстанція. Дефібрилятора в швидкої не виявилося. Хлопець без свідомості.

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Потім, через 20 хвилин, приїхала 101-а бригада швидкої, 1-а підстанція. Кинулися реанімувати. Дефібрилятор теж не працює. 40 хвилин качали вручну. 25-річний юнак з Іраку помер. О 22:45 констатували смерть.

Не від коронавірусу. Від нашої недолугості, відсутності у лікарів елементарного обов'язкового обладнання та ліків для надання медичної допомоги", – поділився меценат Юрій Сапронов у своєму Facebook.

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