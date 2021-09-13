"Как мне сборная Украины? Я не хочу давать никаких оценок, но на Евро команда не вышла на пик своей физической и функциональной формы.

Коломойский оценил вероятность своего возвращения в украинский футбол

После 30-й минуты физически выглядели уставшими. А чья это вина... Есть тренер по физподготовке, надо подводить команду. Тактически и стратегически команда играет, рисунок есть, а сил не было.

Насколько серьезной является потеря Шевченко – покажет время. Приход Петракова пока трудно оценивать – это пока еще команда, созданная Шевченко. Что будет дальше – посмотрим. Старт отбора на чемпионат мира был не очень, надо приложить большие усилия и чтобы соперники плохо сыграли.

Хочу, чтобы сборная поехала в Катар. Будем болеть. Но турнирная ситуация так себе. Хорошо, что Франция выиграла у Финляндии. Должна быть надежда на Казахстан, чтобы они не только у нас отбирали 4 очка, но и у других. Тогда будут шансы", – сказал Коломойский в комментарии программе "Великий футбол".

Напомним, "сине-желтые" провели в сентябре два поединка отбора к ЧМ-2022 – против Казахстана (2:2) и Франции (1:1), а также спарринг с чехами (1:1). Впереди у сборной Украины остались три ключевых матча квалификации на Мундиаль: выездная игра против Финляндии и две встречи с боснийцами.

Каковы шансы сборной Украины выйти на ЧМ-2022 – авторитетные аналитики сделали переоценку команды Петракова