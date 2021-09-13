"Як мені збірна України? Я не хочу давати жодних оцінок, але на Євро команда не вийшла на пік своєї фізичної та функціональної форми.

Коломойський оцінив ймовірність свого повернення в український футбол

Після 30-ї хвилини фізично виглядали втомленими. А чия це провина... Є тренер з фізпідготовки, треба підводити команду. Тактично і стратегічно команда грає, малюнок є, а сил не було.

Наскільки серйозною є втрата Шевченка – покаже час. Прихід Петракова поки важко оцінювати – це наразі ще команда, створена Шевченком. Що буде далі – побачимо. Старт відбору на чемпіонат світу був не дуже, треба докласти великих зусиль і щоб суперники погано зіграли.

Хочу, щоб збірна поїхала в Катар. Будемо вболівати. Але турнірна ситуація так собі. Добре, що Франція виграла у Фінляндії. Повинна бути надія на Казахстан, щоб вони не тільки у нас відбирали 4 очка, а й у інших. Тоді будуть шанси", – сказав Коломойський у коментарі програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, "синьо-жовті" провели у вересні два поєдинки відбору до ЧС-2022 – проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1), а також спаринг із чехами (1:1). Попереду у збірної України залишились три ключові матчі кваліфікації на Мундіаль: виїзна гра проти Фінляндії та дві зустрічі з боснійцями.

Які шанси збірної України вийти на ЧС-2022 – авторитетні аналітики зробили переоцінку команди Петракова