Экс-президент Днепра Игорь Коломойский признался, что имеет много других дел и не горит желанием снова погружаться в футбольные баталии.

"Соскучился ли я по футболу? Да нет, не сильно. Просто в Киеве с оказией оказался вот и пригласили на матч Шахтера и СК Днепр-1.

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Конечно же болел за днепрян. Игра команды Игора Йовичевича мне очень нравится, есть безумный потенциал. Но я не принимаю никакого участия в жизни СК Днепр-1. С Юрием Березой давно не общался. Наверное, года полтора-два назад.

Относительно Шахтера Де Дзерби... Команда с большим потенциалом. Но надо еще время, ведь он только пришел. Посмотрим, впереди большое испытание – Лига чемпионов. А в следующем году и вовсе не будет прямого попадания, насколько я слышал.

С Ахметовым я общаюсь периодически, но редко из-за COVID-19. Да и не о футболе. Мы и раньше особо не говорили о футболе. Мы говорим на другие темы.

Не хватает ли мне того футбола, где был Ярославский, Коломойский, Суркисы, Ахметов? Это вам не хватает такого футбола, а нам – каждому по-своему. Ярославский же продал в свое время клуб. Но вернулся. Надо было не продавать.

Какова вероятность того, что Игорь Коломойский вернется в украинский футбол? Пока я ее не вижу, пока нулевая. Кроме футбола, есть другая жизнь. Хватает своих вопросов, мы не будем в них углубляться", – сказал Коломойский в комментарии программе "Великий футбол".

Напомним, известный олигарх посетил матч 7-го тура между Шахтером и СК Днепр-1, который посмотрел в компании президента луганской Зари Евгения Геллера. В свое время Коломойского связывали с рядом украинских клубов, однако после исчезновения Днепра известный олигарх отошел от большого футбола и обратил свое внимание на баскетбол.

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