"На бумаге не самый интересный соперник": гендиректор Ренна похвалил Шахтер после жеребьевки ЛЕ
Генеральный директор французского клуба Оливье Клуарек с уважением отнесся к Шахтеру, с которым будет играть в 1/16 финала Лиги Европы.
"Это немного особая жеребьевка, потому что матчи состоятся через три месяца. Мы не знаем, в какой форме будет каждая команда. Как и киевское Динамо, Шахтер играет в особых условиях. Придется ехать в Варшаву.
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На бумаге не самый интересный соперник. Но это команда, привыкшая к еврокубкам, способна сыграть вничью с мадридским Реалом. Они до сих пор остаются громким именем в Европе. У нас есть амбиции пройти в следующий раунд, для этого нам нужен аншлаг на Роазон Парк во втором матче", – цитирует Клуарека сайт "красно-черных".
Первая игра состоится 16 февраля следующего года, а ответный матч – 23 февраля. "Горняки" были несеяны во время жеребьевки, поэтому начнут дуэль дома.
Ренн играл на групповом этапе Лиги Европы, где дважды победил Динамо, а также противостоял Фенербахче и АЕК Ларнака. Шахтер в ЛЧ играл с РБ Лейпциг, Селтиком и Реалом.
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