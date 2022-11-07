Генеральний директор французького клубу Олів'є Клуарек з повагою поставився до Шахтаря, з яким гратиме в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Це трохи особливе жеребкування, тому що матчі відбудуться через три місяці. Ми не знаємо, в якій формі буде кожна команда. Як і київське Динамо, Шахтар грає в особливих умовах. Доведеться їхати до Варшави.

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На папері не найцікавіший суперник. Але це команда, яка звикла до єврокубків, здатна зіграти внічию з мадридським Реалом. Вони й досі залишаються гучним ім'ям в Європі. У нас є амбіції пройти в наступний раунд, для цього нам потрібен аншлаг на Роазон Парк у другому матчі", – цитує Клуарека сайт "червоно-чорних".

Перша гра відбудеться 16 лютого наступного року, а матч-відповідь – 23 лютого. "Гірники" були несіяними під час жеребкування, тому розпочнуть дуель вдома.

Ренн грав у груповому етапі Ліги Європи, де двічі переміг Динамо, а також протистояв Фенербахче й АЕК Ларнака. Шахтар в ЛЧ грав з РБ Лейпциг, Селтіком і Реалом.

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