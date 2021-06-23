"Половина всех убытков лиги приходится на Барселону – это больше 700 млн евро. Почти все это связано с пандемией, однако есть клубы, которые лучше справились с финансовым кризисом.

Райо Вальекано совершил камбэк против Жироны и завоевал последнюю путевку в Ла Лигу

Реал приложил огромные усилия, чтобы их потери были значительно меньше тех, которых подверглись каталонцы. Реал безупречно справился с пандемией, это необходимо отметить. Без сомнения, мадридцы сделали это лучше всех в Европе.

Однако руководство Барселоны тоже нашло верный путь. Нынешнее руководство каталонцев благодаря своему опыту работы прилагает большие усилия, чтобы снизить уровень зарплат в клубе", – цитирует Тебаса Marca.

По итогам прошлого сезона Примеры, Реал и Барса заняли второе и третье место соответственно, отдав победу Атлетико.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує