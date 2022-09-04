"Я разговаривал с Луческу, был диалог. Очень рад сыграть, еще и против бывшей команды. Прошло всего 3 дня, как я в Динамо. Рад, что сыграл за такой клуб, но есть негатив, потому что мы – бренд и гранд, должны выигрывать каждый матч. Поэтому дебют очень сильно смазан. Я считаю, что эти 3 очка важнее были для нас, чем для Зари.

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Особых наставлений от Луческу не было. Повторюсь, Динамо – это гранд. Пусть все подстраиваются под нас, а мы будем играть в свой футбол. По стандартам прошлись, где-то подсказал. А так ничего не говорил. Все знают, в какой агрессивный и быстрый футбол играет Заря. Знали, как они будут играть, но были ошибки в обычных ситуациях. И много не реализовали моментов, у меня было 2-3 возможности, а они все забили.

Мне уже 27 лет, о долгой адаптации речь не идет. Я многих ребят знал, меня очень хорошо приняли. Хочу как можно быстрее влиться в коллектив, этот процесс уже идет. Обещаю, что голы придут, буду все для этого делать. Не сомневаюсь, что команда в этом поможет", – сказал Кабаев в комментарии Football Hub.

Напомним, Динамо в чемпионате Украины потерпело второе подряд поражение (на этот раз от Зари) и занимает пятнадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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