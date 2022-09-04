"Я розмовляв з Луческу, був діалог. Дуже радий зіграти, ще й проти колишньої команди. Пройшло лише 3 дні, як я в Динамо. Радий, що зіграв за такий клуб, але є негатив, тому що ми – бренд та гранд, повинні вигравати кожен матч. Тому дебют дуже сильно змазаний. Я вважаю, ці 3 очки важливіші були для нас, ніж для Зорі.

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Особливих настанов від Луческу не було. Повторюся, Динамо – це гранд. Нехай всі підлаштовуються під нас, а ми гратимемо у свій футбол. По стандартах пройшлися, десь щось підказав. А так, нічого не казав. Усі знають, в який агресивний та швидкий футбол грає Зоря. Знали, як вони будуть грати, але були помилки у простих ситуаціях. І багато не реалізували моментів, у мене було 2-3 можливості, а вони все забили.

Мені вже 27 років, про довгу адаптацію не йдеться. Я багатьох хлопців знав, мене дуже добре прийняли. Хочу якнайшвидше влитися в колектив, цей процес вже йде. Обіцяю, що голи прийдуть, буду все для цього робити. Не сумніваюся, що команда в цьому допоможе", – сказав Кабаєв у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Динамо в чемпіонаті України зазнало другої поспіль поразки (цього разу від Зорі) і посідає п'ятнадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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