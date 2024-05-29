Чемпионы Саудовской Аравии официально объявили о продлении сотрудничества с главным тренером Жорже Жезушем ещё на один сезон.

Роналду установил невероятный рекорд для лучших бомбардиров, дважды переписав историю

Именитый португалец возглавил Аль-Хиляль прошлым летом и выдал кампанию заоблачного уровня. "Лидеры" выиграли чемпионат без единого поражения, оставив далеко позади Аль-Наср Криштиану Роналду. Команда Жезуша оформила рекорд мирового футбола по количеству побед подряд (34).

Остановить Аль-Хиляль смог лишь Аль-Айн в первой игре полуфинала азиатской ЛЧ. Это было первое и единственное поражение "лидеров" за сезон, которое стоило вылета с турнира.

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