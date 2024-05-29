Полузащитник Жироны Виктор Цыганков не хочет, чтобы трансферные перипетии мешали играть ему за сборную Украины, которая на Евро-2024 попала в группу к Бельгии, Словакии и Румынии.

"Сейчас я сосредоточен на чемпионате Европы, стараюсь изо всех сил. Я не хочу ничего говорить или слышать о предложениях. Они уже поступали зимой, а я хотел сосредоточиться на Жироне и войти в историю. Теперь я буду играть за свою страну, и моя цель – провести замечательное Евро и принести радость нашему народу, который в этом нуждается. Посмотрим позже, как все будет происходить.

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Я думаю только о команде, меня не беспокоят индивидуальные вещи. Я буду представлять всю страну вместе со своими товарищами по команде. Более того, мы знаем состояние наших людей, и сейчас, как никогда, нам нужно подарить им немного радости. Мы хотим играть с нашим флагом, чтобы напомнить, что происходит в нашей стране, и люди умирают каждый день.

Нам придется идти понемногу, но мы должны преодолеть групповой этап. Это было бы очень хорошо. У нас хорошая команда, и я думаю, что мы способны создавать проблемы другим большим сборным", – сказал Цыганков в интервью AS.

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