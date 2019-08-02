"Мы знаем только Шевченко": как Брюгге готовится к матчу с Динамо

"Футбол 24" посетил уютный бельгийский Брюгге, чтобы провести небольшую экскурсию по городу, в котором начнется еврокубковая кампании киевского Динамо.

Брюгге – удивительный город, расположенный на северо-западе Бельгии. Первое, на что обращаешь внимание там – огромное количество велосипедных дорожек, которыми пронизан весь Брюгге. Из-за этого, правда, автомобилистам достаточно неудобно передвигаться по городу. Узкие улочки будто созданы для велопутешествий, поэтому о автомобиле стоит забыть.

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В то же время вы наслаждаетесь невероятной архитектурой города. Каждое здание в центре Брюгге, без колебаний, можно назвать настоящим произведением искусства. Отделка верхушек домов, большое количество парков и водоемов, которые предоставляют Брюгге особый шарм, завораживают сотни тысяч туристов со всего мира. Но мы здесь не только ради путешествий, поэтому направляемся на местный стадион.

Ян Брейдель расположен практически на выезде из города. Его без проблем можно пропустить среди двухэтажных домиков, за которыми и скрылась арена. Стадион довольно уютный и сразу чувствуется, что клуб здесь любят, магазин с билетами на домашние матчи раскрашен в цвета Брюгге.

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Рядом – фан-шоп бельгийского клуба, который порадует болельщиков интересным ассортиментом клубной атрибутики. Кроме привычных футболок и шарфов, здесь можно приобрести худи с логотипом Брюгге и даже халаты.

Поскольку местных болельщиков в магазине не было, мы решили узнать мнение о предстоящем матче в Лиге чемпионов у работников фаншопа:

– Расскажите, знаете ли вы что-то о своем будущем сопернике в Лиге чемпионов – киевском Динамо?

– Динамо? Мы только знаем, что это клуб из Украины.

– Возможно, вы слышали об игроках киевской команды?

– Нет-нет, мы не слышали о представителях молодого поколения. Шевченко играл за Динамо? Тогда да, одного знаем.

– Кого можете выделить из футболистов Брюгге?

– Во-первых – Ханс Ванакен, капитан команды и наша главная звезда. Также много ожидаем от новичка команды Давида Окереке, который был одним из лучших бомбардиров в итальянской Специи в Серии B. Думаем, что шансы Брюгге и Динамо – 50 на 50. Но надеемся, что Брюгге выйдет победителем из этого противостояния.

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Микита Ковальчук, ексклюзивно з Брюгге