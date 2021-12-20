Реал неожиданно расписал мировую с Кадисом (0:0) в 18-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Реал доминировал в течение всего матча, но поразить ворота Иеремии Ледесмы не удалось. Голкипер Кадиса был на высоте – в его активе 9 сейвов. Мадридцы в общей сложности нанесли 36 ударов.

Кадис удержал сенсационную ничью с Реалом на Сантьяго Бернабеу