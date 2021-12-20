Парад сэйвов и сенсация в видеообзоре матча Реал – Кадис
08:27 - Читати українською
Реал неожиданно расписал мировую с Кадисом (0:0) в 18-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
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Реал доминировал в течение всего матча, но поразить ворота Иеремии Ледесмы не удалось. Голкипер Кадиса был на высоте – в его активе 9 сейвов. Мадридцы в общей сложности нанесли 36 ударов.
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Более того, "сливочные" владели мячом 81,95% времени, что является лучшим показателем из сезона 2005/06. Реал остался на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги, а преимущество над второй Севилией составляет 6 очков. Кадис не сдвинулся с предпоследней строчки.
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