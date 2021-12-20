"Ми не зменшували обертів, намагалися грати до кінця. Нам не вистачало якості в атакувальній третині поля, але мені нема в чому дорікнути команді. Ми заслуговували взяти три очки, але іноді буває і навпаки – перемагаєш незаслужено.

Парад сейвів та сенсація у відеоогляді матчу Реал – Кадіс

Нам не вистачало вільного простору, супротивник витісняв нас до флангів, пробитися центром не вдавалося. Але багато у нас виходило добре, і ми повинні зберігати спокій. Кадіс зроби те, що й повинен був.

Азар? Йому було складно увійти в гру (Еден не брав участі в останніх 5 матчах Прімери – прим.), але в другому таймі він показав себе з найкращої сторони. Можливо, Азар зможе стати нашою зброєю на другу частину сезону", – цитує Анчелотті Marca.

До слова, Реал залишився лідером Ла Ліги, а перевага над другою Севільєю становить 6 очок. Вже 22 грудня "вершковим" протистоятиме Хетафе.

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