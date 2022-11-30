Динамо без проблем обыграло Металлист в перенесенном поединке 8-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В первом тайме киевляне дважды забили после стандартов. Сначала Цыганков и Буяльский хитро исполнили штрафной, перехитрив Костыка – решающий удар нанес Виталий, пробивший во вратарский угол. Счет удвоил Ванат, в которого попал Клименчук, выбивая мяч. Несколько курьезное взятие ворот, но гол не пахнет.

Динамо завершило 2022 год разгромом Металлиста и догнало Шахтер в УПЛ – Цыганков забил роскошный гол

После перерыва в ворота Металлиста влетел еще один мяч. Здесь динамовцы продемонстрировали роскошное взаимопонимание. Затяжная атака киевлян завершилась прострелом Кендзёры и точным ударом Цыганкова. 3:0 – итог матча в Киеве.

Динамо набрало 30 очков и догнало Шахтер, который имеет два матча в запасе и занимает второе место УПЛ благодаря лучшей разнице голов. Металлист остался на 10-й позиции, продолжив черную серию. Команда Олега Ратия не выигрывает уже 8 матчей, а безголевая серия харьковчан приближается к 500 минутам.