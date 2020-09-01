"Мы все разочарованы потерей такого великого тренера. Впрочем, мы искренне желаем ему успеха. Спросите каждого игрока в команде, и каждый будет иметь схожие ощущения. Это было его мечтой.

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Это время, в котором мы живем – время коронавируса со всей сопутствующей неопределенностью, чемпионат Европы, проведение которого не гарантировано. Если возникает такая возможность, то я могу это понять. Он позвонил мне заранее, но я тогда не уговаривал его остаться. Конечно, нам потребовалось определенное время. Никто не ожидал, что это произойдет так быстро, но мы очень за него рады. Теперь нам нужно двигаться дальше", – цитирует ван Дейка Goal.

Напомним, временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Нидерландов назначен Дуайт Лодевегес. Под его руководством команда начнет свой путь в Лиге наций – 4 сентября будет принимать Польшу, а 7-го Италию.

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