"Мы все разочарованы потерей такого великого тренера": ван Дейк простил Куману "побег" в Барселону
Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк понимает решение Рональда Кумана покинуть команду ради приглашения Барселоны.
"Мы все разочарованы потерей такого великого тренера. Впрочем, мы искренне желаем ему успеха. Спросите каждого игрока в команде, и каждый будет иметь схожие ощущения. Это было его мечтой.
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Это время, в котором мы живем – время коронавируса со всей сопутствующей неопределенностью, чемпионат Европы, проведение которого не гарантировано. Если возникает такая возможность, то я могу это понять. Он позвонил мне заранее, но я тогда не уговаривал его остаться. Конечно, нам потребовалось определенное время. Никто не ожидал, что это произойдет так быстро, но мы очень за него рады. Теперь нам нужно двигаться дальше", – цитирует ван Дейка Goal.
Напомним, временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Нидерландов назначен Дуайт Лодевегес. Под его руководством команда начнет свой путь в Лиге наций – 4 сентября будет принимать Польшу, а 7-го Италию.
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