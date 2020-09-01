"Ми всі розчаровані втратою такого великого тренера": ван Дейк пробачив Куману "втечу" в Барселону
Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк розуміє рішення Рональда Кумана покинути команду заради запрошення Барселони.
"Ми всі розчаровані втратою такого великого тренера. Втім, ми щиро бажаємо йому успіху. Запитайте кожного гравця в команді, і кожен матиме схожі відчуття. Це було його мрією.
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Цей час, в якому ми живемо – час коронавірусу з усією супутньою невизначеністю, чемпіонат Європи, проведення якого не гарантоване. Якщо виникає така можливість, то я можу це зрозуміти. Він подзвонив мені заздалегідь, але я тоді не вмовляв його залишитися. Звичайно, нам знадобився певний час. Ніхто не очікував, що це станеться так швидко, але ми дуже за нього раді. Тепер нам потрібно рухатися далі", – цитує ван Дейка Goal.
Нагадаємо, тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера збірної Нідерландів призначений Дуайт Лодевегес. Під його керівництвом команда розпочне свій шлях в Лізі націй – 4 вересня прийматиме Польщу, а 7-го Італію.
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