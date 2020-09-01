"Ми всі розчаровані втратою такого великого тренера. Втім, ми щиро бажаємо йому успіху. Запитайте кожного гравця в команді, і кожен матиме схожі відчуття. Це було його мрією.

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Цей час, в якому ми живемо – час коронавірусу з усією супутньою невизначеністю, чемпіонат Європи, проведення якого не гарантоване. Якщо виникає така можливість, то я можу це зрозуміти. Він подзвонив мені заздалегідь, але я тоді не вмовляв його залишитися. Звичайно, нам знадобився певний час. Ніхто не очікував, що це станеться так швидко, але ми дуже за нього раді. Тепер нам потрібно рухатися далі", – цитує ван Дейка Goal.

Нагадаємо, тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера збірної Нідерландів призначений Дуайт Лодевегес. Під його керівництвом команда розпочне свій шлях в Лізі націй – 4 вересня прийматиме Польщу, а 7-го Італію.

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