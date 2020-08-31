Легендарный Луи ван Гал может в третий раз возглавить родную сборную.

"Оранье" серьезно рассматривают вариант с назначением 69-летнего специалиста, утверждает NOS.

Сборная Нидерландов объявила заявку на матчи против Польши и Италии

Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры в марте прошлого года, а в последний раз работал в 2016-ом (Манчестер Юнайтед). Впрочем, "Железный тюльпан" готов откликнуться на предложение сборной Нидерландов, которая была вынуждена отпускать Рональда Кумана в Барселону. Это может быть третий приход ван Гала на тренерский мостик "оранжевых" (ранее он возглавлял команду в 2000-2001 и 2012-2014 годах).

Напомним, именно Нидерланды станут первым соперником Украины на Евро-2020. Поединок состоится летом следующего года в Амстердаме.

Золоті 60-ті і сива давнина: Лобан проти Динамо, висхідна зірка, яку хоронили 550000 осіб, і ще 28 фото "старої школи"