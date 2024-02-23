"Приятно вернуться на путь побед и прошли этот раунд. Это заслуга наших болельщиков. Они были с нами до конца, несмотря на то, что пропустили гол в начале игры. Они не сдались, мы не сдались, и мы этим воспользовались. Мы чувствовали это. Они действительно помогли нам сегодня. Я думаю, что мы все подняли свои задницы.

Марсель – Шахтер – 3:1 – видео голов и обзор матча

Речь Гассе? Он использовал некоторые базовые слова. Мы прошли через основы, это то, что нам было нужно. Это послужило нам на пользу. Мы все думаем о тренере, который ушел. Мы думаем о Гаттузо. Это золотой человек, который всегда защищал нас, который взял все на себя, хотя мы все ответственны за его уход", – цитирует габонца RMC Sport.

Напомним, по итогам двух матчей Шахтер проиграл Марселю со счетом 5:3. Пьер-Эмерик Обамеянг забил "горняками" в обеих играх. В активе габонца 31 гол в розыгрышах Лиги Европы. Сейчас он лучший бомбардир турнира.

Шахтер проиграл Марселю и вылетел из Лиги Европы – Украина потеряла последнюю команду в еврокубках, Обамеянг написал историю