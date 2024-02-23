"Приємно повернутися на шлях перемог і пройшли цей раунд. Це заслуга наших вболівальників. Вони були з нами до кінця, попри те, що пропустили гол на початку гри. Вони не здалися, ми не здалися, і ми цим скористалися. Ми відчували це. Вони дійсно допомогли нам сьогодні. Я думаю, що ми всі підняли свої дупи.

Марсель – Шахтар – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Промова Гассе? Він використовував деякі базові слова. Ми пройшли через основи, це те, що нам було потрібно. Це послужило нам на користь. Ми всі думаємо про тренера, який пішов. Ми думаємо про Гаттузо. Це золота людина, яка завжди захищала нас, яка взяла все на себе, хоча ми всі відповідальні за його відхід", – цитує габонця RMC Sport.

Нагадаємо, за підсумками двох матчів Шахтар програв марселю з рахунком 5:3. П'єр-Емерік Обамеянг забив "гірниками" в обох іграх. В активі габонця 31 гол у розіграшах Ліги Європи. Наразі він найкращий бомбардир турніру.

Шахтар програв Марселю і вилетів з Ліги Європи – Україна втратила останню команду в єврокубках, Обамеянг написав історію