Правительство Аргентины постановил жалобу в течение трех дней в память легендарного Диего Марадоны, сообщает Ole.

Умер Диего Марадона

"Он подарил счастье аргентинцам. Мы в долгу перед ним", – объяснил решение президент страны Альберто Фернандес.

Марадона известен по выступлениям за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи, где он стал звездой мирового уровня, выиграв две серии А (1986/87, 1989/90). Диего победил на чемпионате мира-1986 со сборной Аргентины, которую впоследствии также возглавлял.

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