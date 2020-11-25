"Мы в долгу перед ним": Аргентина объявила трехдневный траур из-за смерти Марадоны
19:27 - Читати українською
Аргентина с большой болью восприняла смерть Диего Марадоны.
Правительство Аргентины постановил жалобу в течение трех дней в память легендарного Диего Марадоны, сообщает Ole.
"Он подарил счастье аргентинцам. Мы в долгу перед ним", – объяснил решение президент страны Альберто Фернандес.
Марадона известен по выступлениям за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи, где он стал звездой мирового уровня, выиграв две серии А (1986/87, 1989/90). Диего победил на чемпионате мира-1986 со сборной Аргентины, которую впоследствии также возглавлял.
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