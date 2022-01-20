Наставник Брентфорда Томас Франк в который раз ошеломил своей откровенностью после матча против МЮ (1:3).

"Невероятно горжусь своей командой. Мы – самый маленький клуб в Премьер-лиге, Манчестер Юнайтед – самый большой. В этой игре мог быть только один победитель. Им невероятно повезло. Я знаю, что все будут говорить о нашей реализации.

Истерика Роналду и суперсейвы Де Хеа в видеообзоре матча Брентфорд – МЮ – 1:3

Они даже изменили схему игры против маленького Брентфорда! В другой вечер мы бы забили гораздо раньше, если бы имели такое количество возможностей. Следует отдать должное и Давиду Де Хеа. Наша интенсивность убила их, в первом тайме мы показали, что такое игра по-брентфордски.

Из трех голов второй разочаровывает больше всех, после такого трудно отыграться. То, как мы зажали их в первом тайме, было фантастично, я так горжусь своей командой", – цитирует Франка ВВС.

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