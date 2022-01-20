"Неймовірно пишаюся своєю командою. Ми – найменший клуб у Прем'єр-лізі, Манчестер Юнайтед – найбільший. У цій грі міг бути лише один переможець. Їм неймовірно пощастило. Я знаю, що всі будуть говорити про нашу реалізацію.

Істерика Роналду і суперсейви Де Хеа у відеоогляді матчу Брентфорд – МЮ – 1:3

Вони навіть змінили схему гри проти маленького Брентфорда! В інший вечір ми б забили значно раніше, якби мали таку кількість нагод. Слід віддати належне і Давіду Де Хеа. Наша інтенсивність убила їх, у першому таймі ми показали, що таке гра по-брентфордськи.

З трьох голів другий розчаровує найбільше, після такого важко відігратися. Те, як ми затиснули їх у першому таймі, було фантастично, я так пишаюся своєю командою", – цитує Франка ВВС.

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