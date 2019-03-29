"Разорвать контракт – это была моя инициатива", – Шиндер рассказал, почему покинул Олимпик

Бывший нападающий Олимпика Антон Шиндер рассказал, почему разорвал контракт с донецким клубом.

"Есть много аспектов, почему я покинул Олимпик. Не устраивало, что мы тренируемся на искусственном поле, кроме того, что не получал достаточно игрового времени. Семья у меня живет в Германии. Все в совокупности накопилось и я принял решение разорвать контракт.

Олимпик и Шиндер разорвали контракт

Разорвать контракт – это была моя инициатива, я подошел к главному тренеру и мы все обсудили. Это было мое желание.

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Что буду делать дальше? Дождусь апреля-мая, когда закончится чемпионат, там будет видно. Сейчас есть некоторые идеи. Трудно сказать, где окажусь. Летом будет все ясно", – передает слова Шиндера Football.ua.