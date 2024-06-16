Словения – Дания: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024
18:00 - Читати українською
Словенцы и датчане встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Дании стартует в 19:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Штутгарте. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.
Обе сборные оказались в группе C, где также есть Сербия и Англия. Соперники Словении и Дании сыграют между собой чуть позже – их встреча начнется в 22:00.
Футбол 24 привычно проведет текстовую онлайн-трансляцию, где можно следить за главными событиями матча.
Стартовые составы:
Словения:
Дания:
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