"Все знают, что Барселона — это город и клуб, очень близок сердцу Адамы, поэтому для него это переезд мечты. Также мы согласовали выгодный пункт в контракте, согласно которому Барселона сможет подписать игрока на постоянной основе, если захочет.

Барселона официально объявила о переходе Адама Траоре

Мы желаем Адаме успеха в Испании и надеемся, что он будет играть регулярно, достигнет больших успехов и покажет всем, на что он способен", – цитирует Селларса пресс-служба клуба.

Напомним, Барса арендовала Траоре до конца сезона. По информации СМИ, сумма полноценного трансфера может составить около 30 млн евро.

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