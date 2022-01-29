О возвращении 26-летнего футболиста на Камп Ноу стало известно несколько дней назад. Теперь клубы уладили все формальности, и Барселона объявила о трансфере официально.

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Каталонцы арендовали Адама Траоре у Вулверхэмптона до конца нынешнего сезона и будут иметь право выкупить его контракт. По неофициальной информации, за полноценный переход английский клуб сможет заработать около 30 млн евро.

К слову, Адама Траоре является воспитанником Барсы, но покинул клуб в 2015-м. В Англии вингер выступал за Астон Виллу и Мидлсбро, а в состав "волков" перебрался в 2018 году. В этом сезоне провел 23 матча, в которых забил всего один мяч.

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