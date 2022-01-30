"Усі знають, що Барселона — це місто та клуб, дуже близький серцю Адами, тому для нього це переїзд мрії. Також ми погодили вигідний пункт у контракті, згідно з яким Барселона зможе підписати гравця на постійній основі, якщо захоче.

Барселона офіційно оголосила про перехід Адама Траоре

Ми бажаємо Адамі успіху в Іспанії і сподіваємося, що він гратиме регулярно, досягне великих успіхів і покаже усім, на що він здатний", — цитує Селларса прес-служба клубу.

Нагадаємо, Барса орендувала Траоре до кінця сезону. За інформацією ЗМІ, сума повноцінного трансферу може становити близько 30 млн євро.

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